UEFA冠军联赛八强产生，拜仁、切尔西搭上末班车. March. 19, 2021 07:32. by 金東昱 creating@donga.com. “得分机器”罗伯特•莱万多夫斯基(33岁•拜仁慕尼黑•照片)梦想着连续两个赛季成为欧洲足球联盟(UEFA)冠军联赛最佳射手。 18日，莱万多夫斯基率领的拜仁慕尼黑队(德国)在德国慕尼黑安联竞技场举行的与拉齐奥队(意大利)的欧冠16强第二回合比赛中，以2比1获胜。在首回合比赛中以4比1获胜的拜仁队以两回合6比2的总比分轻松晋级8强。拜仁队从上个赛季开始，在欧冠联赛中已经连续19场保持不败(18胜1平)。 关键先生是上赛季欧冠联赛最佳射手(15球)莱万多夫斯基。莱万多夫斯基在上半场第33分钟利用点球率先攻入一球。在双方的首回合比赛上，莱万多夫斯基也率先攻入一球，本赛季他已在欧冠联赛中攻入5球(并列第8位)。虽然与射手榜榜首多特蒙德队的埃林•哈兰德(10球)相差5个进球，但拜仁队很有可能进入决赛，因此莱万多夫斯基成为射手王的可能性非常大。 莱万多夫斯基在本赛季德甲联赛中也以32粒进球位居射手榜首位。与除德甲以外的欧洲4大联赛射手榜上的17~23粒进球相比，这是压倒性的优势。最近他还登上了德甲历史进球榜并列第2位(268球）。 英格兰足球超级联赛(EPL)利物浦队主教练尤尔根•克洛普当天在接受当地媒体《图片报》采访时，在曾一起共事的球员中将莱万多夫斯基选为自己心目中的最佳球员，并极力称赞说，“他的所有过程都是为了成为目前的得分机器。” 切尔西(英格兰)在英国伦敦斯坦福桥举行的16强第二回合比赛中，以2比0战胜了马德里竞技(西班牙)。在首回合比赛中以1比0获胜的切尔西队，以两回合3比0的总比分时隔7个赛季再次晋级欧冠联赛8强。 另外，通过当天的比赛，进军欧冠8强的球队全部确定。英超联赛球队获得了最多入场券，曼城、利物浦、切尔西等3支队伍晋级，而德甲方面拜仁和多特蒙德等2支队伍获得了8强入场券。西甲(皇家马德里队)和法甲(巴黎圣日耳曼队)、葡萄牙甲级联赛(FC波尔图队)各有1支球队进入了8强。8强对阵抽签将于19日确定，八强战首回合比赛将于4月7日、8日，次回合比赛将于4月14日、15日举行。

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