Go to contents
로그인
회원가입
구독신청
보이스 뉴스
PDF
스포츠동아
VODA
스튜디오
비즈N
우먼동아
Editions
中文 (簡体)
한국어
English
日本語
中文 (繁体)
首页
财经
社会
政治
国际
体育
文化
社论
专栏
被春雨打湿
Font size down
Font size up
한국어
Share this article on Facebook
Share this article on Twitter
被春雨打湿
Posted March. 19, 2021 07:31
Updated March. 19, 2021 07:31
被春雨打湿. March. 19, 2021 07:31. . 好雨似乎知道下雨的时节，春天刚到就给天地带来生机。 它随着春风在夜间悄悄到来，悄然无声地滋润着万物。 雨夜里野外小路和乌云一样漆黑，只有江船上灯火明亮。 天亮时看那带雨的红艳花朵，鲜花开满了整个锦官城。 好雨知时节，当春乃发生。 随风潜入夜，润物细无声。 野径云俱黑，江船火独明。 晓看红湿处，花重锦官城。 ―《春夜喜雨》杜甫（712∼770）
Font size down
Font size up
한국어
Share this article on Facebook
Share this article on Twitter
好雨似乎知道下雨的时节，春天刚到就给天地带来生机。
它随着春风在夜间悄悄到来，悄然无声地滋润着万物。
雨夜里野外小路和乌云一样漆黑，只有江船上灯火明亮。
天亮时看那带雨的红艳花朵，鲜花开满了整个锦官城。
好雨知时节，当春乃发生。
随风潜入夜，润物细无声。
野径云俱黑，江船火独明。
晓看红湿处，花重锦官城。
―《春夜喜雨》杜甫（712∼770）
热门新闻
“文대통령과의 인연보다 검찰 선택한 검사”…조남관은 누구?
김부선 “박영선 ‘반값 아파트’ 공약에 뿜었다…관리비나 해결”
오세훈-안철수, 동시에 “상대 제안 수용” 양보 선언
조국 “내가 그랬다면?”…진중권 “檢·언론 탓 했겠지”
要闻
拜登称“普京将为干预美国大选付出代价”……俄罗斯召回驻美大使
美防长：“移交作战指挥权，满足条件需要时间”
现代汽车Staria官图发布，具有“太空飞船氛围”
韩国女性就业率为M型曲线
BTS被描绘成面部淤青的地鼠？
UEFA冠军联赛八强产生，拜仁、切尔西搭上末班车
论坛
社论
13年不变的房产综合税“9亿韩元”标准，是时候重新讨论了
专栏
被春雨打湿
首页
财经
社会
政治
国际
体育
文化
社论
专栏
About Dong-A Ilbo
Terms of Service
|
Privacy Policy
| Copyright by
dongA.com
All rights reserved.