被春雨打湿. March. 19, 2021 07:31. . 好雨似乎知道下雨的时节，春天刚到就给天地带来生机。 它随着春风在夜间悄悄到来，悄然无声地滋润着万物。 雨夜里野外小路和乌云一样漆黑，只有江船上灯火明亮。 天亮时看那带雨的红艳花朵，鲜花开满了整个锦官城。 好雨知时节，当春乃发生。 随风潜入夜，润物细无声。 野径云俱黑，江船火独明。 晓看红湿处，花重锦官城。 ―《春夜喜雨》杜甫（712∼770）

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