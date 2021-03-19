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被春雨打湿

Posted March. 19, 2021 07:31   

Updated March. 19, 2021 07:31

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好雨似乎知道下雨的时节，春天刚到就给天地带来生机。

它随着春风在夜间悄悄到来，悄然无声地滋润着万物。

雨夜里野外小路和乌云一样漆黑，只有江船上灯火明亮。

天亮时看那带雨的红艳花朵，鲜花开满了整个锦官城。

好雨知时节，当春乃发生。

随风潜入夜，润物细无声。

野径云俱黑，江船火独明。

晓看红湿处，花重锦官城。

―《春夜喜雨》杜甫（712∼770）

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