13年不变的房产综合税“9亿韩元”标准，是时候重新讨论了. March. 19, 2021 07:31. . 随着今年公共住宅公示价格上涨了19.1%，中产层拥有1套住宅的人中，新缴纳综合房地产税的人越来越多。随着综合房地产税和财产税负担同时增加，不少人将一个月的工资作为税金支付。由于房价急剧上涨，与投机无关的实际需求者也负担了惩罚性持有税，这是最近的现实。为了改善上述问题，现在到了重新讨论13年不变的综合房地产税征税标准的时候了。 以1住宅者为准，综合房地产税将征收于“公示价格超过9亿韩元”的住宅。2006年以后“超过6亿韩元”的标准在2008年提高到1住宅拥有者一年9亿韩元后，一直维持不变。从2008年12月到2017年4月的8年多时间里，首尔公寓的平均交易价格只上涨了14.6%(KB房地产Liiv ON标准)，期间征税对象也没有发生大的变动。 但是，现政府执政的3年零10个月期间，公寓价格上涨了76%，问题越来越大。2017年首尔综合房地产税对象公寓为8.6523万套，而今年为40.6167万套，增加了4.7倍。再加上，政府计划到2027年为止，将市价9亿韩元以上~15亿韩元以下公共住宅的公示价格提高到市价的90%，到2025年为止将15亿韩元以上公共住宅的公示价格提高到市价的90%，因此预计综合房地产税征税对象的增加将加快步伐。 综合房地产税、财产税是对未实现利益所征收的税金，因此如果负担增加，家庭的可支配收入就会减少，这必然会对内需景气的恢复产生消极影响。即使拥有综合房地产税征收对象—1套住宅，但没有其他收入的退休者，要缴纳增加的税金的路途非常渺茫。 因此，虽然在野党主张将标准提高到12亿韩元，但政府和执政党没有做出任何反应，他们期待“持有税炸弹”能够对稳定房地产市场有所帮助。但是，以只对少数高价住宅、多住宅持有者征税为宗旨的综合房地产税给多数中产阶层带来巨大负担，而且税金负担在一年内增加40%的家庭层出不穷，这绝对不是正常的情况。在出现消费萎缩和抗税等副作用之前，政府应该着手研究让综合房地产税的征收标准适应现实。

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