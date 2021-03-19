拜登称“普京将为干预美国大选付出代价”……俄罗斯召回驻美大使. March. 19, 2021 07:32. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 美国以去年俄罗斯介入美国大选为由预告将对其进行制裁，美国总统拜登就此表示：“他（俄罗斯总统普京）将为此付出代价。”随后，俄罗斯17日紧急召回了驻美大使。因俄罗斯涉嫌干预美国大选而引发矛盾的美俄关系进一步恶化。 俄罗斯外交部17日通过发言人扎哈罗娃发表评论称：“为了协商对美关系的方向，已将俄罗斯驻美大使安东诺夫召回莫斯科。”安东诺夫当天通过脸书发表声明称：“美国高层官员的错误言论使本已严重对立的俄美关系面临完全崩溃的危机。目前状况是美国近几年有意使两国关系陷入僵局的结果。”俄罗斯克里姆林宫发言人佩斯科夫表示：“俄罗斯干预2020年美国大选的主张没有根据，也没有证据。” 前一天的16日，美国国家情报局公开报告称，俄罗斯情报机关在2020年美国总统选举中，为使前总统特朗普当选美国总统、时任民主党候选人拜登落选展开了工作，普京总统有可能亲自指示了进行这一工作。美国有线电视新闻网（CNN）援引高层官员的话报道说，美国已向俄罗斯预告了与这一嫌疑有关的进一步制裁。 拜登17日在接受ABC电视台采访时，就俄罗斯涉嫌干预大选一事表示：“他（普京）将付出代价。”拜登在访谈中说，他今年1月底与普京进行当选后的首次通话时表示：“我知道你，你也知道我。如果我查明发生过（俄罗斯干预美国大选）的事实，你就做好准备吧（then be prepared）。”当主持人问道“您认为普京总统是杀人犯（killer）吗”时，拜登还回答道：“嗯……是的。”但是，拜登在提到两国今年1月就延长《新战略武器削减协定》5年达成协议一事表示：“可以为相互利益进行合作。” 此前的本月2日，美国曾表示，俄罗斯政府是试图毒杀反对派领导人纳瓦利内的幕后主使，并对俄罗斯7名高层官员、5个研究所和保安机关以及14个企业等进行了制裁。美国与俄罗斯就合并克里米亚半岛（2014年）、参与叙利亚内战（2015年）、违反对伊制裁（2020年）等问题持续发生冲突。

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