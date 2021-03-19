BTS被描绘成面部淤青的地鼠？. March. 19, 2021 07:32. by 孫宅均 sohn@donga.com. 美国收藏插图卡片制作公司Topps公开了将防弹少年团成员描绘成地鼠模样的游戏角色的卡片，引发了争议。18日，据《洛杉矶时报》等媒体报道，Topps在网上购物中心推出了以滑稽的样子描绘14日(当地时间)举行的第63届格莱美颁奖典礼主要参演人员的“Garbage Pail Kids SHAMMY Awards”贴纸卡系列。 在卡片上表现为“地鼠游戏”中的角色的防弹少年团成员们被留声机模样的格莱美奖杯打伤，脸上留下了伤痕。相反，泰勒•斯威夫特和比莉•艾利什被描绘成在颁奖礼上拿着麦克风的样子，Megan Thee Stallion则拿着奖杯骑马。 粉丝们通过社交网络服务(SNS)批判道：“对防弹少年团的描述特别苛刻，而且其他演出团卡的下端都写着名字，但是在防弹少年团卡上用‘K-POP’代替了队名，这也是种族歧视的处事方式。” Topps方面表示：“对于将防弹少年团卡片包含在套装中的事情表示道歉。已将相关卡片从套餐中拿出来了。”Billboard也把该卡片商品的宣传文上传到网上，在引起争议后删除了防弹少年团相关部分。

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