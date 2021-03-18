国内31家大企业首次选拔女性社外理事. March. 18, 2021 07:21. by 洪锡浩记者 will@donga.com. 现代汽车、SK(株)、(株)LG、LG电子等国内31家大企业今年将首次选拔女性社外理事(外部董事)。17日，企业评价网站“CEO Score”表示：截止到12日，发表今年股东大会召集报告书的267家上市公司中有46家包括了选拔女性外部董事的议案。这些企业选任的女性外部董事共有51人，其中再选任8人，新选任43人。 据悉，在46家企业中，首次选拔女性外部董事的企业有31家。现代汽车将KAIST航空宇宙工程系教授李智允内定为首位女性外部董事。SK(株)将选任每日乳业总经理金善熙为社外理事，(株)LG将选任前科隆Ecoone代表李秀英为外部董事。LG电子计划将检察官出身的高丽大学法学院教授姜秀珍任命为兼任监查委员的外部董事。 也有企业选任了多名女性社外理事。锦湖石油化学将新选任曾担任宪法法官的李贞美律师、首尔大学行政研究生院教授朴顺爱、梨花女子大学环境工学系教授崔贞贤等3名女性社外理事。韩华Aerospace内定了首尔大学航空宇宙工学系教授金炫珍、成均馆大学法学院教授李善熙等2人。 有分析认为，女性外部董事增加的原因是从明年8月开始实施的资本市场和金融投资业相关法律(资本市场法)修订案。《资本市场法》中包含“资产总额超过2万亿韩元的上市法人董事会全体成员不能由特定性董事构成”的条款。另外，为顺应女性高管不断增加的社会潮流，在理事会成员中确保多样性的企业正在增加，这一点也产生了影响。

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