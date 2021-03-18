郑李朔导演：“奶奶种的芹菜好像成了我的福气”. March. 18, 2021 07:21. by 金哉希 jetti@donga.com. “奶奶种在水边的芹菜长得很好，好像成了我的福气。” 这是电影《水芹菜Minari》的导演李•以萨克•郑(43岁)17日通过国内发行公司PAN-CINEMA电影公司传达的感想。在15日公布的第93届奥斯卡颁奖典礼最终候选名单上，《水芹菜》入围了最高荣誉—最佳影片奖、最佳导演奖、最佳剧本奖、最佳女配角奖、最佳男主角奖、最佳原创配乐奖等6个奖项的候选名单。这是继去年获得最佳影片奖的奉俊昊导演的《寄生虫》之后，在韩语电影中第二次去敲奥斯卡最佳影片的门。 郑导演表示，“制作这部电影的旅程非常艰难，在此期间出现这样的事情(入围奥斯卡)是不可想象的。终于可以理解入围奥斯卡的瞬间为何充斥着无尽的感谢词。特别感谢让阿肯色农场家充满爱意的母亲、父亲和姐姐。”对于作为韩国演员首次获得奥斯卡提名(最佳女配角奖)的尹汝贞(74岁)，他补充说，“感谢韩国观众支持尹汝贞老师的作品在世界舞台上创造享有荣誉的历史。” 展现像真正家人一样的演技的演员们的感想也接连不断地出现。作为亚裔美国人首次获得奥斯卡最佳演员奖提名的史蒂芬•元(38岁)表示，“如果说通过过去几年和这次电影学到了什么，那就是我们的人生应该一起分享。能够与优秀的演员和剧组分享人生，我感到很幸福，我认为多亏他们自己才得以站在这里。” 虽然凭借《水芹菜》的主题曲《Rain Song》入围奥斯卡最佳原创歌曲奖的预备候选名单，但未能跨过最终候选门槛的韩艺璃(37岁)表示，“感觉就像我所喜欢的人付出的努力得到了回报一样，心情很好。能为所有人的成就尽一点力量，我感到非常高兴。”她接着说：“我很想念一起吃饭的家和人们。每天拍摄结束后，整理当天拍摄的场面，让人想起为了明天互相加油打气的吃饭时间”，表达了对拍摄现场的依恋之情。 饰演史蒂芬•元和韩艺璃儿子的艾伦•金(8岁)说：“爸爸妈妈说‘水芹菜入围奥斯卡了’，我当时非常开心，而且听说一下子入围了6个，真的吓了一跳。水芹菜家族的所有成员见了面，进行ZOOM聚会，非常想念他们。真的很开心。”

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