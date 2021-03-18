警方对国土部负责“新城选址”事务的部门进行扣押搜查. March. 18, 2021 07:21. by 權基範 kaki@donga.com. 正在调查韩国土地住宅公社前、现任职员在京畿光明、始兴地区等投机疑惑的警方，17日对国土交通部等部门进行了扣押搜查。这是关于土地住宅公社职员投机疑惑的第二次强制调查。 京畿南部警察厅表示：“从17日上午10时起，投入33名调查官，同时对位于世宗市的国土部、庆尚南道晋州市的土地住宅公社总部和位于京畿道始兴市的北始兴农协等6处进行了扣押搜查。” 据悉，当天的扣押搜查将重点放在调查第三期新城相关信息外泄的途径和调查对象土地住宅公社前、现任职员的土地购买资金筹措方式等方面。据悉，在国土部重点调查公共住宅推进团和住宅土地室，也是因为这个原因。 特别是负责光明、始兴地区等新城选址工作的公共住宅推进团很有可能直接与信息泄露有关。据悉，住宅土地室负责制定公共住宅政策和供应计划等工作，因此成为扣押搜查对象。 这是继9日之后，第二次对土地住宅公社总部进行扣押搜查。这可能是为了对第一次扣押搜查中获得的资料进行分析，以进一步确认所发现的内容。 警方对北始兴农协等机构进行搜查的目的是掌握土地住宅公社前、现任职员的购买资金流向。北始兴农协向10多名调查对象职员提供了约43亿韩元的贷款。警方将对土地住宅公社职员的交易明细进行分析，调查是否进行了借名交易。 政府联合特别调查本部17日表示：“截至当天上午9时，就投机疑惑共有37件、198人正在接受内部调查或调查。”联合调查本部运营的警察举报中心共接到182件举报。

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