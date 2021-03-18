孙兴慜的伤势好于预期，但参加25日的韩日友谊赛希望渺茫. March. 18, 2021 07:22. by 金東昱 creating@donga.com. 据悉，孙兴慜(29岁•托特纳姆热刺•照片)的伤势并不严重。但是随着25日在日本横滨举行的韩国和日本之间的国家队友谊赛允许观众进场观赛，他出战的可能性变得微乎其微。 英国《足球伦敦》等当地媒体17日报道说：“孙兴慜的伤势并不比刚开始担心的要差。”孙兴慜在15日与阿森纳队的“北伦敦德比”中首发出场，在上半场第17分钟呼吁左腿疼痛后，在上半场第19分钟被替换下场。这是去年9月受伤的腿筋部位。托特纳姆热刺队主教练何塞•穆里尼奥表示：“孙兴慜的伤势恢复需要多长时间还是未知数。” 英国媒体报道称，“孙兴慜有望参加在A级比赛后举行的首场比赛即4月4日与纽卡斯尔队的比赛”，“最早他将在本月22日与阿斯顿维拉队的比赛中复出。”接着，穆里尼奥教练也提到了“不管孙兴慜遭遇了何种伤病，他都能迅速恢复状态”。 出现在韩日战召集名单上的孙兴慜的出场可能性较低。 最大的原因是比赛允许观众进场观赛。日本足球协会16日表示，“将于25日晚7时20分在横滨举行的比赛将允许观众进场观赛”，公布了门票发售相关消息。 英国从1月开始对所有海外入境者强制实行10天的自我隔离。但是，医生、技术人员、精英运动员等适用其他规定，在进入英国时接受基因扩增(PCR)检查，如果被判定为阴性，就可以不受限制地在英国活动。但是，体育运动员只有在参加无观众比赛时才能适用该规定。随着韩日战允许观众进场，孙兴慜如果出场，回国后必须进行自我隔离。托特纳姆热刺队很难接受孙兴慜的借调。 在韩日战中征召的黄喜灿(莱比锡红牛)也因德国方面的“自我隔离”规定而无法驰援国家队。

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