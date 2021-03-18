洪楠基副总理称“就业市场困难得到缓解”……难道他听不到二三十岁年轻人的呐喊声吗？. March. 18, 2021 07:22. . 统计厅昨天在《2月雇佣动向》中表示，就业人数与去年同期相比减少了47万人。从去年3月开始，就业人数连续12个月呈下降趋势。这是自外汇危机后连续16个月减少以来的最长时间的减少趋势。减幅与1月份的98万名相比有所减少。对此，副总理洪楠基表示：“就业市场的困难已经得到显著的缓解。” 从雇用情况看，洪楠基副总理的发言与现实有很大距离。30岁以下的就业者减少了38万人，而60岁以上的就业者则增加了21万人。这是因冬季寒流而中断的政府老人工作岗位项目重新启动的结果。在经济面临崩溃的情况下，借“老年打工”粉饰的统计说雇用状况变好，这是经济副总理过于安逸、不负责任的话。 因找不到工作而放弃就业的求职断念者和就那样歇着的人共有332万人。这些人属于非经济活动人口，不属于失业者。没有被统计出来的失业者中，约有100万人是青年。 在这种情况下，青年就业对策仍然是修修补补式的。政府在第四次补充预算中，将5676亿韩元作为青年数码工作岗位事业和放弃求职的青年助威金的费用。由于青年数码工作岗位去年受到青年们的排斥，只执行了预算的33.6%。如果求职断念青年接受咨询，就给20万韩元助威金，这是否有效令人怀疑。 相比用税金打造的兼职或补贴，青年们更愿意找到一份像样的工作。但据说，在国内10家大企业中，有6家今年上半年不招聘职员或没有制定招聘计划。韩国银行曾指出，人力供求不一致是导致青年失业的主要原因。也就是说，没有培养出企业所需的人力资源。 每当政府发布雇用统计时，都会责怪新冠疫情。随着新冠疫情导致面对面的服务减少，青年失业状况进一步恶化是事实。但是企业不能聘用的结构性问题也不少。政府不应只靠修补式政策来改善统计数据，而应仔细观察供求不一致、雇用环境、人才培养等结构性问题。

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