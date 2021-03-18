年幼画家的想法. March. 18, 2021 07:22. . 你知道文艺复兴时期美术巨匠米开朗琪罗的第一幅画是什么吗？就是描写因恶魔的攻击而受苦的圣安东尼的画。令人惊讶的是，这竟然是在12岁时节画的。只有12岁的小孩子，怎么能如此熟练地演绎出这样的主题呢？ 米开朗琪罗以雕塑家自居，但早期朝着画家的方向接受了训练。13岁时，他进入佛罗伦萨的著名画家多梅尼克·吉兰达约的工作室学习绘画，但很快超过了他的老师。这幅画被推定是在他进入工作室之前所画。圣安东尼是3世纪埃及的修道士，根据耶稣的教诲，他把所有的财产分给贫穷的邻居，并前往沙漠，在那里过了35年禁欲的隐居生活。修行总是伴随着苦难和诱惑。恶魔们出现并对他进行了诱惑和威胁，画家就是捕捉这一场面进行了描绘。 事实上，这幅画模仿了德国版画家马丁·肖恩·高尔的黑白版画，但并不是完全抄袭。就像创造始于模仿一样，年幼的画家反映自己的想法，将原件加以改变，并添加新的形象，重新创造了独创性的作品。画在酷似佛罗伦萨阿诺河溪谷的下方风景和像鱼的怪物上的银色鳞，是原本就没有的部分。为了生动地表现，少年在水产市场观察鱼，并把圣人也表现得更加坚决。胳膊和衣襟被拽着，虽然被鞭打，但圣人的头直挺挺的。这是在表明，自己的信念绝对不会动摇。实际上，圣人以大胆的勇气战胜了恶魔，成为受尊敬的修道生活的先驱者。 谁都会遇到诱惑的瞬间。因为动摇、矛盾和苦恼，所以是人类。恶魔可以用天使的面孔来诱惑，也可以用怪物的形象来威胁。如果无法摆脱邪恶的诱惑，最终将面临崩溃。这也许是生活在5世纪前的12岁天才少年想传达的信息吧。

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