“2周内将单日确诊病例减少到200例”，首都圈施行特别防疫对策. March. 17, 2021 07:28. by 金成圭 sunggyu@donga.com. 政府为了减少首都圈新型冠状病毒肺炎(COVID-19)确诊患者人数，将施行特别防疫对策。目标是，到27日为止，将全国单日确诊患者人数从目前的300~400人减少到200人左右。 16日，中央灾难安全对策本部召开了由首尔市、京畿道及下属基础自治团体参加的会议，将今后两周定为“首都圈特别防疫对策期”。最近新冠病毒日均确诊患者达300~400人，其中70%~80%来自首都圈。这意味着将通过首都圈防疫来防止新冠疫情的扩散。 首尔市将加强春季利用率正在上升的多重利用设施防疫措施。针对公园和游乐园、百货店及购物中心、批发零售市场等30种密集设施，到本月末为止进行集中管理。每个卖场都指定设施负责人，检查是否遵守禁止在卖场内排队和休息时间说话等防疫守则。反复接到防疫违规举报的营业场所将成为集中检查对象。以首尔市内820个桑拿浴等沐浴设施的从业者和睡眠室使用者等为对象，正在进行先发制人的检查等全面检查。 京畿道将从22日开始以业主为对象，义务性地实施聘用外国工人前的诊断检查(PCR)。因此，今后只有PCR检查结果为阴性的劳动者才能新聘。如果违反，将成为罚款等行政处罚对象。 法务部和雇佣劳动部也在检查4000家外国人雇佣工厂。法务部在外国人密集地区宣传，非法滞留的外国人不会因新冠病毒检查而被驱逐出境等。

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