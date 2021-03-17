善投！多伦多柳贤振在季前赛上4局4K无失分取得首胜. March. 17, 2021 07:28. by 姜泓求 windup@donga.com. 这是一次满分模拟考试。 美国职棒大联盟(MLB)多伦多蓝鸟队的王牌柳贤振(34岁)在自己的第二场季前赛上取得了先发胜，常规赛前景一片光明。 16日，柳贤振在美国佛罗里达州Publix Field at Joker Marchant体育场举行的与底特律老虎队的客场比赛中首发出场，在4局内没有出现四死球，取得2个被安打、4个脱三振，完成无失分好投，取得了季前赛的首场胜利。最终多伦多队以4比0获胜。 最重要的是直球的球威令人满意。柳贤振当天投球的平均球速为90.4英里(约145公里)，投出了有力的直球。最高球速为(时速约148公里)92.2码。柳贤振的外切快速球(卡特球)、曲线球、变速球等多种球种的优点要想复活，必须以快速球为后盾。去年，美国《The Athletic》表示，“柳贤振的直球平均球速从2019赛季的90.6英里(约146公里)下降到2020年的89.6英里(约144公里)。 在球速下降的比赛中遭到了狠揍”，强调了球速的重要性。 当天，安装球速的柳贤振在第1回合和第3回合各取得了2个脱三振，共四个脱三振，顺利完成了比赛。在连续3次被安打的无人出局1、2垒有人的危机中，继腾空球后，连续脱三振，没有失分，结束了本局比赛。1、2、4局全部以三名击球手连续出局处理。当天柳贤振计划投4局最多投60个球，但以49个球结束了投球手登场。之后，他在候补投手区投出了15个球，完成了目标投球数。 赛后柳贤振自信满满地表示：“在春季集训期间，投球数和局数都在增加。离联赛开幕还有2、3周，这在期间身体会完全康复的。”MLB.com也表示：“他的投球似乎在为开幕做准备。变速球非常犀利。” 特别是，他决心不再重复转会第一年的去年开打后2场比赛所经历的低迷状态。柳贤振因新冠病毒肺炎疫情，在7月开幕的去年首2场比赛中，在9局内平均责任失分高达8.00，表现不佳，取得了1负的成绩。柳贤振表示：“去年初期的几场比赛很辛苦，但是不想再经历类似的事情。从第一场比赛开始，我就在准备好的状态下努力前进。” 柳贤振很有可能在常规赛揭幕战4月2日面对纽约洋基队时出场。从效力于洛杉矶道奇队的2019赛季开始，他将连续3年挑战揭幕战。多伦多队主教练查理•蒙托约表示，“直球很有力量，变化球也很不错”，但对揭幕战(柳贤振)首发上场与否，他只说了一句，“距离(揭幕战)还有两周半的时间。”

한국어