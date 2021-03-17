统一部：“韩美联合军演不能制造紧张局势”. March. 17, 2021 07:28. by 權五赫 hyuk@donga.com. 朝鲜劳动党副部长金与正16日发表谈话，强烈谴责韩美实施联合军事演习并威胁断绝南北关系。韩国统一部对此表示，“联合军事演习不能制造军事紧张局势”。执政圈还有分析认为，金与正的谈话是“将进行对话的信息”。 统一部一名官员16日表示：“韩美联合军事演习在任何情况下都不能成为造成韩半岛军事紧张的契机，为此要灵活、智慧地予以应对，这是政府的一贯立场。”这名官员还表示：“政府主张南北关系应尽快改善并尽快恢复无核化对话，这一立场没有改变。无论如何都将继续努力试图对话。”当有人主张这种立场是在对朝鲜表现出低姿态时，统一部进一步表明立场称：“朝鲜不能将联合军事演习视为军事紧张的契机。”统一部长李仁荣一直主张应推迟或缩少举行联合军演。 但朝鲜批评了将演习缩小为电脑模拟方式的联合军演。金与正表示：“到目前为止，我们一直反对针对同族的联合军事演习，但从未讨论过演习的规模和形式。因为，无论是50人参加还是100人参加，针对同族的侵略战争演习的本质和性质都没有改变。” 韩国外交部发言人崔永杉当天表示：“政府的立场没有改变，南北对话和朝美对话应尽早重启，完全无核化和建立巩固的和平机制的努力应该取得进展。” 青瓦台只是表明了“目前正在密切关注事态”的立场。执政圈一名有关人士表示：“从朝鲜此前的态度来看，朝鲜总是在进行对话之前以这种方式进行威胁。想要对话，所以要找借口。”

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