被关在俄罗斯最糟糕监狱里的纳瓦利内：“每隔一小时叫醒并监视……小说《1984》中的现实”. March. 17, 2021 07:29. by 金潤鍾 zozo@donga.com. “这里每隔一小时会把人叫醒。就像小说《1984》里一样。” 俄罗斯反对派运动家、前俄罗斯进步党党首亚历克塞·纳瓦利内（45岁）15日通过社交媒体，介绍了自己被关押在监狱的情况（照片）。 据卫星通讯社等报道，当天纳瓦利内在俄罗斯福克罗夫市的第二号监狱（IK-2）接见了辩护律师。削发状态的他向律师诉苦，并将自己现在的样子上传了“照片墙”。 他将监狱生活比喻为描绘监视一举一动的未来反乌托邦社会的乔治·奥威尔的小说《1984》，并表示：“到处都有摄像机，处处受到监视。”他表示：“只要稍微违反规定，就会立即被报告。有时还会每隔1个小时把犯人叫醒。” 距离莫斯科以东约60英里（约96公里）的福克罗夫市第二监狱是俄罗斯“最差的四大监狱”之一。作为主要收容俄罗斯政治犯的地方，不仅有经常殴打犯人等肉体上的虐待，精神上的折磨也非常严重，因此一直受到“完全毁掉罪犯”的批评。 这里为了在精神上孤立囚犯，禁止与周围人进行对话。强迫犯人背诵监狱工作人员的名字，还必须总是毕恭毕敬地打招呼。从上午6时到晚10时，让人一直站着，或禁止阅读、写作，一整天都通过俄罗斯国营电视台进行体制顺从教育。美国有线电视新闻网（CNN）报道说，为了给人带来侮辱感和无力感，要求用牙刷清扫干干净净的地板打扫一整天或单独关押在房间里。被关押在该监狱两年的反对派活动家康斯坦丁·科托夫对法新社解释说：“这里不把囚犯视为人。” 《卫报》报道说：“这些措施是为了使纳瓦利内神经衰弱，可以说是普京总统对政敌的压迫。”纳瓦利内去年8月遭到被认为是俄罗斯政府所为的毒害后，在德国柏林接受了治疗。今年1月17日回国的他在机场被直接逮捕后，以涉嫌违反缓刑义务，上个月被关进监狱。

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