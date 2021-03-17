新冠疫情引发新作上映干旱， 电影院迎来“复古”热潮. March. 17, 2021 07:28. by 金哉希 jetti@donga.com. 是拥有1000万观影人次的本土电影《太极旗飘扬》，还是获得奥斯卡最佳改编剧本奖的《大空头》。 受新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情余波的影响，面临新片上映干旱的影院纷纷采取不同的战略吸引观众。剧场业界将过去盛行的韩国电影或历代奥斯卡奖获奖作品放在首位。 CGV将从17日开始举办韩国电影重映馆“Signature K”。本月将在这里上映的电影主题是“韩国电影文艺复兴的开始”。从17日和24日开始，将分别上映被评价为开创21世纪韩国电影文艺复兴时代的《太极旗飘扬》(照片)和《共同警备区JSA》。《太极旗飘扬》是继《实尾岛》之后，韩国第二部观众人数突破1000万的韩国电影。CGV编成战略组组长金洪民解释说：“这是为了在剧场重新展示可以看作是韩国电影成长期的2000年前后作品而准备的企划”，“通过数字重新灌录复原工作，可以欣赏到画质和音质方面得到提高的电影。” 乐天影院从今年年初开始举办年度企划展“关于电影的记忆”。这是每月确定新的主题，介绍与之相对应的作品的企划展。1月的第一个主题是“爱情”。因此，《爱乐之城》、《诺丁山》、《非常公寓》、《你的名字》等4部影片上映。今年2月，以“奥斯卡”为主题，推出了《聚焦/Spotlight》、《月光男孩/Moonlight》、《海边的曼彻斯特》等作品。本月将以“钱”为主题，从24日开始同时上映《大空头》、《商海通牒：24小时，捏造的真相》、《国家破产日》、《小公主》等4部影片。

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