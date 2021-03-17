星星的教诲. March. 17, 2021 07:30. . 拥有同样祖先的人打得要死要活并不是罕见的事情。要有人不断提醒他们是兄弟。10天前在伊拉克乌尔发生的事情就是一个很好的例子。 乌尔是幼发拉底河流域古代城市，是犹太教、伊斯兰教、基督教始祖亚伯拉罕的故乡。这里虽然曾是苏美尔文明盛开的地方，但如今已成为废墟，聚集了各种宗教人士。在那次聚会的开头，一个人朗诵《圣经》，另一个人朗诵了《古兰经》。当然都是关于亚伯拉罕的内容。《圣经》朗诵的里是“亚伯拉罕在神的吩咐下离开乌尔前往迦南”的故事，《古兰经》则是“向给没有子女的老亚伯拉罕两个儿子——以实玛利和以撒——的神表示感谢”的故事。这与其说是朗诵，不如说是伊斯兰教、犹太教、基督教出自同一根源的证言。 把亚伯拉罕当作祖先的人们之所以聚集在乌尔，是因为正在伊拉克访问的教皇方济格。方济格此前提到了与两人所朗读内容一脉相承的《创世纪》。“仰望天空吧！如果可以数的话，数一下那些星星。你的子孙会繁衍那么多。”这是神向亚伯拉罕许诺他会有很多子孙。就这样，子孙们多得像星星一样。但随着岁月的流逝，他们开始分别信仰不同的宗教，互相开战。甚至在同一个宗教内，也经常发生你死我活的争斗。此时此刻也是如此。 教皇方济格在乌尔的沙漠中央对信仰不同宗教的兄弟们说：“请想一想夜空。”“星星照亮夜空，是因为它们在一起发光。”他在劝兄弟之间不要打架，而要像星星一样成群结队，一起消除憎恶和暴力的乌云。要给受迫害的兄弟们擦掉眼泪。也就是说，为了因内战过着地狱般的生活的叙利亚难民，应该共同努力。总而言之，就是要像亚伯拉罕仰望天空一样仰望星星并学习。

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