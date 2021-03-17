对于韩美缩少军演规模，朝鲜的回答是“天生的傻瓜”. March. 17, 2021 07:29. . 朝鲜国务委员长金正恩的妹妹金与正昨天批评韩美联合军演说：“3年前的温暖的春天很难再回来了。”她向文在寅政府口出“天生的傻瓜”“疯狗”等脏话，并威胁说：“进入任期末期的南朝鲜当局的前途将非常痛苦和不安。”他还说，“最好从一开始就不要干让人难以入睡的事儿”，针对美国拜登政府也粗暴地针锋相对。 韩国政府将此次韩美军事演习的规模缩小没有野外机动演习的防御性电脑模拟演习，但金与正不仅没有予以积极评价，反而以嘲弄来回应。但是，韩国政府一名高层官员表示，“目标是南北首脑确认板门店宣言和平壤宣言”，表明有意再次推进南北首脑会谈。在朝鲜持续不断的对南打击和威胁下仍不肯放弃幻想的做法，不禁让人产生疑问，现政府是不是陶醉于梦想和理想，失去了现实感？ 金与正在美国国务卿和国防部长访韩前一天发表谈话，是朝鲜惯用的手法。她在去年12月美国副国务卿访韩之际也发表了谈话，目的是为了营造对朝鲜哪怕是一丁点有利的局面。金与正表示，“今后将密切关注南朝鲜当局的态度和行动”，甚至提出撕毁《9.19南北军事协议》的可能性。这是要求文在寅政府说服美国放宽制裁等措施的压力，也是要求拜登政府对此表现出有所进展的立场的要求。由此可见，新冠疫情和贸易封锁已给朝鲜带来入骨巨痛。 朝鲜对韩美采取的过激应对措施虽然令人讨厌，但也没有必要被朝鲜的压迫策略所左右。最重要的是恢复长期停滞不前的朝美间无核化对话，在此次韩美会晤中应集中讨论解决这一问题的方案。朝鲜也应该克制有害于营造对话氛围时的轻浮言论。这种行径只能是一招臭棋，会让在美国政权交替以后也一直维系的朝美间信赖关系变得更弱。

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