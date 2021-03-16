林成美出道14年来首次担当主演，“感觉向世界迈出了第一步”. March. 16, 2021 07:26. by 金泰彦记者 beborn@donga.com. “非常紧张。我还在考虑‘上映当天要不要自己一个人去电影院看呢？’” 这是出道14年的演员现在的苦恼。林成美(35岁)。这个陌生的名字以“主演”身份出现在剧场大屏幕花费了很长时间。 将于18日上映的电影《Fighter》是充分展现她精湛演技的作品。尹宰浩导演执导的这部电影讲述了艰难生活的脱北者珍雅开始拳击运动后走向外面世界的过程。警惕心很强的珍雅与拳击馆馆长(吴光禄饰)和教练(白瑞斌饰)见面，逐渐解开了心中的疙瘩。 11日，记者采访了引领电影氛围的珍雅—林成美。她说：“感觉向世界迈出了第一步。”《Fighter》是林成美在电影院公映的长篇电影中首次担任主演的作品。她凭借《Fighter》在去年釜山的国际电影节上获得了颁发给演员的最高奖“年度演员奖”。 小时候梦想成为笑星的林成美在初三时看情景剧时接触到了演技。高中时期，林成美人生第一次去电影院看了朴赞郁导演的《老男孩》(2003年)后，演员的梦想变大了。之后她以参加青少年戏剧节为开始，不分体裁、主演、配角都进行了活动。就读于韩国艺术综合学校表演系时，林成美因出演郑熙载导演的短篇电影《BOKJA》(2008年)而备受瞩目，之后她在奉俊昊导演的《母亲》(2009年)中饰演女高中生伤疤(李美度)的朋友，正式在长篇电影出道。之后她来往于话剧《海达•高布乐》(2012年)、电视剧《爱的迫降》(2019年)、《Start Up》(2020年)等多种题材。 但是密密麻麻的影视作品里也有空格。2010年，她一度打算放弃演戏。 “演戏的时候感觉还活着，但是不演戏的时候自己不知道做什么，所以断绝了所有联系，一个人苦闷地喝酒。想到‘这样能活一辈子吗？’就突然十分害怕。” 虽然重新振作起来，但3年后迷上舞蹈，还苦恼着要升入舞蹈院。抓住动摇的自己的不是别人，而是自己。第一次面临危机的2010年，她踏上了西班牙圣地亚哥800公里的巡礼之路。独自走两个月，培养了自尊心。迷迷糊糊的时候自己问自己。“开始跳舞是为了跳舞，还是为了演戏？”她笑着说，“虽然看起来很强势，但自己属于典型的‘外强内柔’型”，“可能直到死都会动摇。” 在《Fighter》中，林成美就是珍雅本身。电影将焦点放在了准备拳击大赛时感情表现不熟练的珍雅逐渐打开心扉的过程上，提高了投入度。她说：“我当时想瞬间投入曾是异乡人的珍雅的感情。”她还自己选择了适合倔强的珍雅的服装。 “看到扔在体育馆里的拳击鞋，穿上后正好合适。太神奇了，我把它当做纪念。” 她作为一个“体育人”生活了一个多月，培养了拳击实力。她从延边出身，在剧中担任房地产经纪人的李文彬演员那里集中获得了朝鲜语指导。 “上了年纪会变得有趣”的她表示想挑战多样的平台和体裁。 “我不想成为像赛马一样的演员。希望观众在看完我的作品后，能带着某种感情走出电影院。然后希望大家多多关注‘这位演员正在走自己的路’。”

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