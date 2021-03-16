利用虚拟货币隐匿财产，税务当局首次向2416名高额滞纳者征收366亿韩元税金. March. 16, 2021 07:26. by 宋忠炫 balgun@donga.com. 在首尔江南经营医院的医生或高额资产家等2400多人为了逃避税金，将收入或资产换成虚拟货币进行隐藏，结果被税务当局揭发。这是首次发现将虚拟货币恶意利用为隐匿财产和逃税手段的事例。 国税厅15日表示，以用虚拟货币隐瞒财产的2416名高额滞纳者为对象，征收了相当于366亿韩元的滞纳税金。他们拥有的虚拟货币有比特币、以太币、瑞波币等。也有医生拖欠了27亿韩元税金，但用虚拟货币隐匿了39亿韩元。 高额滞纳者恶意利用了税务当局为了征收未缴纳的税金而查询金融账户时，虚拟货币不容易被发现这一点。因为，如果想购买比特币等虚拟货币，需要实名银行账户，但当资金从银行账户转移到虚拟货币交易所后，当局很难掌握虚拟货币的拥有现状。据国税厅掌握的情况，滞纳者正是看中这一点，故意将财产兑换成虚拟货币隐藏起来。 国税厅相关人士表示：“扣押拖欠者的虚拟货币提款请求债券，等到拖欠者缴清所欠税金，才允许其将虚拟货币兑换成现金”，“最近比特币价格暴涨后，还有人说‘即使向熟人借钱，也要缴纳滞纳税金，请解除扣押’。”

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