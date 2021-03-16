“四国集团”首脑：“我们是灵活的组合，欢迎开展合作”. March. 16, 2021 07:26. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 美国为牵制中国而组建的核心联盟“四国集团”（Quad，美国、日本、澳大利亚、印度四方协议体）领导人当地时间13日向《华盛顿邮报》发表联合文章，强调了四国集团的开放性和扩张性。前一天通过视频进行的首次首脑会谈后仅过一天，四国首脑就通过媒体共同投稿这一破例的形式，就四国在地区内其他国家之间需要合作的必要性发表了意见。 四国领导人在题为《四国正专注于自由、开放、安全、繁荣的印度太平洋地区》的文章中表示：“四国是增进共同蓝图、为和平、繁荣献身、想法一致的合作伙伴的灵活组合。”四国称，“我们将欢迎追求并共享这些目标的所有人合作的机会”，强调四国集团不是封闭的联合体。 分析认为，此举可能是为了防止四国集团被认为是排他性安全合作组织或因此而使不包括在这四个国家的国家远离合作范围。这可以看作是间接向包括韩国在内的其他国家施压并敦促参与的信息。据悉，美国正在构想包括韩国、新西兰、越南等国在内的所谓“四国+”构想。 四国领导人提醒说，四国集团是为应对2004年印度尼西亚地震海啸而成立的合作伙伴，同时表示：“在印度洋太平洋相互连接和迎来机会的新时代，我们为适应地区需要而再次回归。”首脑们通过投稿详细说明了应对“大流行”和气候变化合作等四国首脑会议中讨论的内容。

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