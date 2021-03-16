文在寅总统夫妇23日公开接种阿斯利康疫苗. March. 16, 2021 07:26. by 朴孝穆记者、金素荣记者 tree624@donga.com,ksy@donga.com. 文在寅总统和夫人金贞淑女士将于23日公开接种阿斯利康新冠疫苗。23日是向65岁以上老人注射阿斯利康疫苗的第一天，文在寅夫妇似乎有意通过首先接种，来消除国民的不安心理。 青瓦台发言人姜珉硕15日在新闻发布会上表示：“（文在寅）总统夫妇进行预防接种是为了出席6月份英国七国集团（G7）峰会。这是根据疾病管理厅关于因必要的目的出国者进行预防接种的程序。”英国已邀请韩国参加6月11日举行的七国集团峰会。 姜珉硕解释说：“总统夫妇23日接种疫苗的意思是，在65岁以上的人群中以身作则率先接种，以消除一些人提出的安全性、效果性的争议。”青瓦台一名有关人士表示：“此前，阿斯利康疫苗的接种对象是不满65岁的人，但此次接种的对象是65岁以上的人，因此也许会有国民感到不安，总统先走一步。本来也可以略微推迟接种时间，进行一些调整，但最后决定在疾病厅决定给65岁以上人士接种的第一天率先接种。” 阿斯利康疫苗以10周至12周为间隔接种两次，接种后形成抗体需要两周左右。文在寅为了在6月访问英国之前形成抗体，最晚也要在5月底之前完成第二次接种。像文在寅总统一样，为了完成公务上的国外出差、海外派兵、驻外公馆派遣等直接关系到国家利益的业务而出国的人，从17日起到第三季度（7月-9月）为止，与自己的接种顺序无关，可以随时申请接种。

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