770球！贝利正式承认C罗打破自己进球纪录：非常钦佩你. March. 16, 2021 07:27. by 金東昱 creating@donga.com. “祝贺你打破我保持的正式比赛最多进球纪录。” “足球皇帝”贝利(81岁)终于承认了“得分机器”克里斯蒂亚诺•罗纳尔多(36岁•尤文图斯•照片)。 15日，C罗在意大利卡利亚里的撒丁岛竞技场举行的2020~2021意大利足球甲级联赛第27轮客场比赛中攻入3球，帮助球队以3比1获胜。凭借当天的帽子戏法，C罗本赛季的联赛进球数达到23粒，与排在第2位的罗梅卢•卢卡库(国际米兰•19球)的进球差距拉大到4球，在射手榜上处于领先地位。 C罗的个人职业生涯总进球数达到770球，超过了贝利在正式比赛中创下的个人进球数(767球)。C罗原本在1月份就打破了贝利的记录。但是当时贝利没有承认C罗打破了自己的记录。足球界在贝利的当初记录(757球)中，又承认他在圣保罗州等地攻入的10球，将贝利的正式比赛个人总进球数更正为767球。C罗在短短两个月之后就超过了这一纪录。 贝利当天在自己的Instagram上上传了与C罗一起拍摄的照片，祝贺了C罗的记录。贝利说：“我喜欢看你的比赛，这已经不是秘密了。今天没能亲自去拥抱他，感到很遗憾”，“但是很高兴能留下一起拍的照片，与你一起分享荣耀。”

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