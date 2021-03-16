一个逃避兵役者的人生。. March. 16, 2021 07:27. . 1913年，生活在奥地利首都维也纳贫民窟集体宿舍的一名青年慌忙整理好行李离开了宿舍。他离开宿舍的原因是逃避兵役。在奥地利，如果到了21岁，就要成为征兵对象进行申报，而这名青年却要逃避。青年的祖籍林茨市对他作为逃避兵役者进行了通缉。 此刻，青年离开祖国生活在德国慕尼黑。因为是在外国，他感到很放心，但当局很快就找到了像他这样在外国没有一份像样的工作、靠在酒吧里卖明信片勉强糊口的居住地。当局寻求慕尼黑警方的协助，一个刑警找上门来逮捕了他。 这名逃避兵役者是希特勒。如果当时希特勒被送回奥地利，加入奥地利军队，那么我们所知道的纳粹党首希特勒说不定就不会存在。但领事馆似乎觉得这名青年很可怜，于是发善心搁置了遣返回国的计划，让他在德国法庭接受审判。虽然是友邦国家，但德国并不迫切需要加强奥地利的国防力量。因此，法庭对希特勒的“由于贫穷、身体虚弱，无法履行兵役任务”的辩解表示赞同。 1914年第一次世界大战爆发后，希特勒自愿加入德军。之前曾是逃避兵役者的人参加他国的战争本身就是说不通的，也不知道他是怎么想的，他申请了入伍，并获得了通过。他的运气还在继续。第一次世界大战是一场杀戮战。战争初期投入最前线的士兵要想活着回来并非易事。包括团长在内，希特勒第一个被分配的联队很快失去了三分之二。但是他活到了最后，还被授予了铁十字勋章。 不仅是外国人，连中学毕业学历和社会经历都没有的希特勒，从大众煽动家成长成为政治领导人的唯一后盾的经历就是参战经历。如果希特勒满足于免除兵役和外国人的特权，历史又会发生什么变化？人生是讽刺，这话似乎是对的。

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