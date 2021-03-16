公示价上涨19%……政府上调房价，对国民而言是税金炸弹. March. 16, 2021 07:26. . 国土交通部昨天公布了比去年上涨19%的全国公寓、连排别墅、多户型住宅等共同住宅的公示价格。这是14年来的最大涨幅，也是去年全国房价暴涨引发的“后暴风”。综合房地产税税率上调和公示价格现实化率上升，公示价格超过6亿韩元（市价约9亿韩元）的共同住宅拥有者遭到了“税金炸弹”的袭击。 受执政党点火的“迁都论”影响，世宗市的公示价格上涨了71%。包括上涨24%的京畿道在内，首尔、大田、釜山的公示价格也暴涨了20%左右。由于政府的各种限制规定使全国各大城市的房价“气球效应”不断扩散，因此，作为财产税、综合房地产税、健康保险地区加入者保险费标准的公示价格暴涨。 政府在公布公示价格时极力强调，作为综合房地产税征收对象的“公示超过9亿韩元的共同住宅”在全国仅为3.7%，在首尔仅为16.0%，而拥有6亿韩元以下一栋住宅的人的财产税负担将因下调税率而减少。这是现政府每次提高税金时反复进行的“分帮分拨”的翻版。 但是，由于此次上调，168万套首尔公寓中的41.3万套，相当于每4套中的1套的公示价格超过9亿韩元，成为综合房地产税的征收对象。这完全脱离了对“极少数高价多住宅”惩罚性地征收税金的综合房地产税原有宗旨。公示价在6亿韩元以上的房产拥有者的财产税负担最多将增至30%。得到子女等健康保险实惠的2万名左右的人，失去了被扶养者的资格，需要缴纳每月11.9万韩元的保险金。 结果，在4年时间里将首尔公寓价格提升78%的房地产政策失败的负担，全部由住宅拥有者来负担。尽管有人指出这是“违反租税法律主义”，但政府却随意提高公示价格，加重了负担。综合房地产税的税收从2017年的1.65万亿韩元增加到今年的5.11万亿韩元，增加了三倍，目前正在用于政府的“用税款如流产”。 剧增的拥有税负担已经超出了只拥有一栋房子而没有其他收入的退休者能够负担的水平。上个月的国会上，朝野议员提出了减少第一代一住宅拥有者综合房地产税负担的法案，但由于政府的反对，甚至没能进行审议。不应该是房价，而应该抓紧修改只为难无辜国民的房地产税制。

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