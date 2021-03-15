去年学习韩国语的海外学生接近16万人. March. 15, 2021 07:24. by 崔예나 yena@donga.com. 一项调查结果显示，去年学习韩国语的海外学生人数接近16万人。这是受新冠病毒大流行的影响，K-pop等韩流人气上升的影响。 根据韩国教育部14日发表的《2021年海外韩国语教育支援事业基本计划》，去年有39个国家和1669所小学、初中、高中开设了韩国语班，共有15.9864万人听课。该数字比2019年增加了9个国家和地区的1.4555万人。 特别是越南在今年2月将韩国语和英语、汉语等一起指定为第一外语。印度在去年7月将韩国语选为第二外语。 教育部计划今年投入相当于前一年2倍水平的236亿韩元，对43个国家和1800所学校支援韩国语教育。教育部解释说：“即使在新冠疫情的情况下，受K-pop等韩流的影响，韩语教育的需求也在增加。” 特别是，为适应不断增加的韩国语能力考试（TOPIK）需求，教育部计划从2023年开始全面实施基于互联网的考试（IBT, Internet Based Test）。如果引进问题银行系统和IBT方式，就可以大幅增加考试次数。目前以“基于纸面考试（PBT，Paper Based Test）”的方式向全世界发送答题纸，并回收答卷。

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