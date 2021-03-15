761亿韩元…一家养老院内四户家庭的捐赠接力. March. 15, 2021 07:24. by 赵承汉=东亚科学记者 shinjsh@donga.com. 出生于黄海道、18岁远渡重洋白手起家的90多岁老夫妇加入KAIST最高龄高额捐赠者名单。据悉，他们居住的银色住宅(高级养老院)邻居们的“捐赠接力”对其产生了影响。仅在同一家养老院，四家共捐赠了761亿韩元。 KAIST 14日表示，三星刷具会长张成焕(92岁)和安夏玉(90岁)夫妇捐赠了位于首尔江南区论岘洞价值200亿韩元的房地产，要求用于培养科学技术人才。张会长是向KAIST捐赠10亿韩元以上高额捐赠者中年龄最大的。这对夫妇的KAIST发展基金签约仪式于13日上午11点在首尔龙山区首尔君悦大酒店举行。 张会长凭借自己的力量从延世大学研究生院毕业，投身贸易业，生产化妆用毛笔等产品，向名牌化妆品企业供货，扩大了事业范围。在中国也建立了两个工厂，扩大事业，创造了现在的财产。张会长说：“在积累了一定的财产之后，我们夫妇自然而然地达成了成为帮助困难者的得力手臂的共识。” 张会长的捐赠还受到了京畿龙仁一家养老院邻居—西园农园会长金炳浩和金三烈夫妇的影响。金会长夫妇在2009年和2011年先后两次向KAIST捐赠了350亿韩元。 这是该养老院居民第四次向KAIST捐赠高额资金。包括已故韩国信息通信会长赵千植和去年向国家捐赠秋史金正喜先生水墨画《岁寒图》的孙昌根在内，四户家庭的KAIST总捐赠额达761亿韩元。

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