美国政府高层官员：“拜登政府上个月尝试与朝鲜接触……平壤不作回应”. March. 15, 2021 07:24. by 兪載東 jarrett@donga.com. 路透社当地时间13日援引拜登政府高层官员的话报道说，美国政府从2月中旬起通过各种渠道试图同朝鲜进行幕后接触，但朝鲜没有作出回应。 据报道，美国政府一名高层官员表示：“为了减少（朝美之间）紧张局势升级的危险，美国从2月中旬起通过朝鲜常驻联合国代表部等各种渠道试图同朝鲜接触。但至今为止没有得到平壤方面的任何回应。”分析认为，拜登政府的这种尝试旨在在全面重新讨论对朝政策的政权初期，阻止朝鲜的挑衅行为，并通过对话解决朝核问题。 韩国外交部一名相关人士表示：“从美国那里得到了有关试图同朝鲜接触的内容，因此了解相关情况。”该人士表示：“美国可能没有提出无核化谈判等具体提案，而是表明了将通过对话解决朝核问题的意愿。” 美国国务院负责东亚太平洋事务的代理助理国务卿金成在前一天举行的新闻发布会上就拜登政府目前正在讨论的对朝政策表示：“我认为在今后几周内讨论完毕。”

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