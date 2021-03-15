中国决定对接种本国疫苗的外国人简化签证发放程序. March. 15, 2021 07:24. by 金祺容 kky@donga.com. 中国政府决定对接种中国产新冠疫苗后通过香港入境的外国人简化发放签证的程序，可免除提交核酸检查证明书等。 据中国官方媒体《环球时报》14日报道，中国外交部驻香港特派员公署12日在官方网站上表示，两次接种中国疫苗或申请签证14天前接种一次的人在申请中国签证时，可以不提交核酸检查证明书和健康及旅行记录证明书。 目前，中国规定，外国人进入中国时，须提交72小时内新冠核酸检查阴性证明等。对于以参加葬礼或探亲等人道主义目的申请签证的情况，如已接种中国产疫苗，就将其分类为简化手续对象并发放签证。该措施将从15日开始执行。 《环球时报》解释说：“让接种中国疫苗的人省去提交核酸检查阴性证明的做法表现出对中国产疫苗的信心。”但很多人分析说，这一措施仅针对中国疫苗接种者简化签证发放程序，目的是为了扩大中国产疫苗的普及。也就是说，从为入境中国的相当数量的需求来看，这是为了增加这些人在中国的疫苗接种数量而采取的措施。 但是，由于中国国内对中国产疫苗的不信任，疫苗接种人口在2月底仅占总人口的3%左右，因此有人对此举的实效性提出了疑问。

한국어