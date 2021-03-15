美国称“即将完成对朝政策”，朝鲜不应错失摆脱孤立的机会. March. 15, 2021 07:25. . 美国国务院负责东亚太平洋事务的代理助理国务卿金成12日表示：“美国国务卿安东尼·布林肯将（向韩国和日本）介绍目前正在讨论的新的对朝鲜政策并交换意见。在今后几周内将完成讨论。”也就是说，新的对朝政策已经接近尾声，国务卿和国防部长本周巡访韩日时可能会大体确定。据悉，美国从上月起多次尝试与朝鲜进行幕后接触，但至今没有得到任何答复。 如果按照金成所说的那样，拜登政府的新对朝政策将会非常迅速地在新政府上台2个多月后露面。此前，拜登政府除了为重新讨论对朝政策而与同盟密切协调的原则外，一直克制对外进行解释。这与过去各种传闻、观测、提议泛滥的历届政府上台初期的面貌截然不同。这反映了重视同盟和多边合作的拜登政府的风格。 在拜登政府公开新对朝政策之前试图同朝鲜进行幕后接触的部分也值得关注。这是为了在决定政策方向之前评估朝鲜的意图并试探今后的应对方式，阻止朝鲜在美国政权更替之际习惯性地发起挑衅。这与单方面、即兴的应对为主的前任特朗普政府截然不同。 朝鲜对美国没有做出任何回应。自前年年底斯德哥尔摩举行工作会谈以来，朝鲜断绝了同美国之间的对话，去年甚至破坏了南北关系，陷入了自我孤立状态。一旦情况不妙，朝鲜就有可能再次启动挑衅周期，使韩半岛紧张局势加剧，从而提高身价。 但拜登政府内却有非常了解这些剧本的专家。他们决心不再重复过去对朝鲜漠不关心或袖手旁观的奥巴马政府的“战略忍耐”。因此，美国在推进通过对话解决问题的同时，还在充分准备勒紧政权命脉的包围和施压方案。朝鱼鲜的挑衅只会带来“最大的痛苦”。

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