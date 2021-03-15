LG电视、洗衣机、冰箱获得美国《消费者报告》评价第一名. March. 15, 2021 07:25. by 徐東一 dong@donga.com. LG电子的电视、冰箱、洗衣机等主要生活家电产品在美国消费者媒体《消费者报告》实施的产品综合评价中占据了第一位。 14日，据电子业界透露，LG电子有机发光二极管(OLED)电视(型号为65CX)在《消费者报告》电视评价中占据了第一位。该产品在画质和音响、使用性、消费者满意度等方面得到高度评价，在227个大奖产品中获得了最高分87分。特别是OLED电视，评价前10名中有7个是LG电子产品。剩下的3个是日本索尼公司的产品。 在洗衣机△滚筒△波轮△搅拌式(铅坠)等全部领域中，LG电子占据了第一位。特别是滚筒洗衣机和波轮洗衣机分别占据了1~9位和1~4位。与滚筒、波轮洗衣机相比，价格低廉的搅拌式洗衣机在洗涤性能项目中也获得了满分等“基本技术”认证，占据了第一位。LG电子于去年9月首次在美国推出了搅拌式洗衣机。 冰箱方面，在被选为最高档产品的法式门领域，在上冷藏下冷冻产品群中排名第一。 LG电子相关人士表示：“以产品竞争力及设计、技术能力等为基础，在家电产品最激烈的美国市场获得了好评。”

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