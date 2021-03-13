LG为新建美国电池工厂投资5万亿韩元以上. March. 13, 2021 07:16. by 洪锡浩记者 will@donga.com. LG能源解决方案公司将通过5万亿韩元以上的大规模投资，在美国国内构筑生产设施。有分析认为，这是为了巩固在美国市场的主导权，并在与SK Innovation进行的纷争中占据优势。 LG能源解决方案公司12日表示，计划到2025年为止投入5万亿韩元以上，在美国追加确保70GWh(千兆瓦时)以上的电池生产能力。如果加上现有的密歇根工厂(5GWh)，LG能源解决方案仅在美国就拥有超过75GWh的自有生产能力。这些工厂不仅生产现有主力产品电动汽车及储能装置(ESS)用袋式电池，还生产以Lordstown Motors、普罗泰拉等电动汽车创业企业为中心需求较大的圆筒形电池。工厂雇佣人员和投入工厂建设的人员加在一起，预计将创造1万个以上的工作岗位。 LG能源解决方案计划在上半年(1 ~ 6月)选定2处以上的工厂候选地。计划新建的工厂将100%以新再生能源运营。另外，上半年还将确定与通用汽车公司(GM)共同建立的合作法人(JV)第二工厂的投资规模和用地。 有人预测，通过此次投资，LG能源解决方案将在有望快速增长的美国电动汽车、ESS市场巩固领先地位。也有分析认为，这是为了防御在美国国际贸易委员会(ITC)电池纷争中败诉，并向美国政府要求行使否决权的SK Innovation。这是为了对抗电池工厂停产会对美国经济产生消极作用的主张，强调本公司通过扩大投资需求，可以充分应对电池需求。

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