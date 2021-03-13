国会议员全体调查，如果不是为了“掺水”，执政党就应走在前列. March. 13, 2021 07:16. . 随着韩国土地住宅公社职员们的投机疑惑导致舆论恶化，再在国会也引发火花，共同民主党提议对300名国会议员全部进行房地产投机专门调查。“国民力量”党昨天在朝野院内代表会晤中针锋相对地表示：“全面调查固然好，先从民主党开始吧。”其理由是，在所属议员卷涉房地产投机的疑惑被提出后，陷入困境的执政党“和稀泥”的意图很浓。 虽然根据朝野协议未能对国会议员进行全面调查，但不能把它当作“没有发生过的事”不了了之。“利用开发情报进行投机的难道只有土地公社住宅职员吗？”国民的疑惑和愤怒之声不绝于耳。从容易接近开发信息的国会议员开始接受彻底验证，是理所当然的措施。 从这一点看，负责国政的执政党的作用更为重要。目前，因拥有首都地区土地而引起投机疑惑的共同民主党议员有梁李媛瑛、金京万、梁香子、徐永锡、金柱荣等5人。他们大都跳起来称“不是为了投机”，但必须调查是否投机的真实情况才能得知。但是，共同民主党目前正通过自身伦理监查团对第三期新城地区房地产投机疑惑进行调查，但内部出现了“以主动申报为基础的调查有什么实效性？”的担忧。正因如此，才让人怀疑共同民主党提出的全体调查提议是否有诚意。 共同民主党不能光念叨300名国会议员同时接受“全体调查”，而应该率先垂范，提倡阶段性的全体调查方法。如果将调查范围从所属国会议员扩大到选举产生的地方议员和自治团体长接受彻底的调查，并敦促在野党共同参与，在野党就没有理由拒绝。 虽然共同民主党提议由国会议长主导进行调查，但在国民看来，这很有可能是“自助调查”。只有把调查工作委托给经济正义实践市民联合等细纠高层公务员房地产问题的国会外机构，并得到国税厅等政府机关的支援，才能得到国民的信任。当然，调查范围应扩大到父母、兄弟姐妹等直系亲属。“国民力量”党也不应只是要求“共同民主党先做”，而应委托第三机构进行彻底的调查，采取先发制人的应对措施，这样才能获得国民的支持。

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