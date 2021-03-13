121个国家接种3.34亿剂新完疫苗，以色列和英国打速度战，日本和澳大利亚落后. March. 13, 2021 07:16. by 金成圭 sunggyu@donga.com. 当地时间去年12月8日，英国开始注射世界首剂新冠病毒疫苗，如今已过近100天。世界上既有像以色列一样每10名国民中就有6人接种疫苗，也还有很多国家尚未开始接种疫苗。 据彭博社和国际统计网站“用数据看世界”等12日称，截至11日，全世界超过121个国家和地区完成了3.34亿份新冠疫苗接种。最近每天平均进行841万次的接种。按照目前的速度，人类75%以上的人完成第二剂接种，即形成所谓的“集体免疫”需要3年零6个月以上的时间。不过，最近疫苗接种的速度有所加快。 到目前为止，接种疫苗最多的国家是人口最多的美国（9572万次）和中国（5252万次）。只是与人口数相比，疫苗接种率最高的国家是以色列。以色列在去年12月19日以总理内塔尼亚胡为开端，进行了907万次的接种。接种过一次疫苗的人占全体人口的58.6%。完成第二次接种的人的比率也达到了46.2%。排在以色列之后，阿联酋（35.2%）和英国（33.6%）的第一轮接种比率较高。 以色列提出向跨国制药公司提供接种疫苗的本国国民性别、年龄、期末等核心临床信息的条件，成功确保了疫苗。预计下个月以色列75%的人口将完成第二次接种。在这种情况下，以色列能否成为世界上第一个成功形成集体免疫的国家备受关注。要接种75%的国民，美国需要5个月，英国则需要7个月。 相反，在主要国家和地区中，日本、澳大利亚、新西兰等国的疫苗速度战则略逊一筹。特别是，日本从上月17日开始接种疫苗，但以彭博社的统计结果为准，只接种了18.12万剂。与韩国上个月26日开始接种、截至12日共有54万人接种相比，接种速度相对较慢。 有分析认为，这是因为日本的疫苗使用许可系统。日本必须以本国人为对象进行临床试验，才能使用外国产疫苗。到目前为止，日本允许使用的疫苗只有辉瑞疫苗。阿斯利康和莫德纳等公司目前还在日本国内进行临床试验。与以外国临床结果为基础进行批准程序的韩国，疫苗的引进方式有所不同。 在这种情况下，随着辉瑞疫苗的引进被推迟，日本的疫苗接种速度变得更加缓慢。辉瑞方面正在推迟确定何时向日本提供疫苗。诸如欧盟决定如有新冠疫苗运往区域外要对每件疫苗予以批准，全世界都在提高“疫苗壁垒”。 此外，智利最近大幅提高疫苗接种速度，正在受到全世界的关注。智利最近一周内每天平均每100名人口接种1.3次。这比同期接种1.04次的以色列要多。智利的疫苗接种率也达到23.3%，排在世界第四位。分析认为，这是因为智利上个月初确保了大量的中国产疫苗。

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