韩国执政党因所属议员接二连三的投机疑惑感到困惑. March. 13, 2021 07:17. by 許桐準 hungry@donga.com. 共同民主党日前提议就房地产疑惑对300名国会议员进行全体调查，但在本党议员们的投机疑惑接连不断被曝光后，掩饰不住自身的困惑。负责调查共同民主党议员及其助理是否卷入第三期新城投机行为的党伦理监查团何时公布结果，至今也毫无消息。 12日，据共同民主党和国会财产登记资料，以京畿道富川市为选区的徐暎锡议员在2015年8月和朋友一起购买了富川市的877平方米土地和两种近邻生活设施（351平方米）。以去年实际交易价格为准，分别为1.2735亿韩元和2.3359亿韩元。徐永锡当时是富川市议员，土地和建筑物都在其选区。与被指定为第三期新城的富川大藏地区相距2公里左右，因此没有被包含在共同民主党伦理监察团的主动申报对象之中。徐永锡方面在当日与《东亚日报》记者的通话中解释说：“药店是在旧建筑想要搬迁的情况下购买的，由于地价一点也没有上涨，而且是属于盲地（与道路没有连接部分的土地），因此也不是可以投机的土地。” 据悉，共同民主党议员金柱荣（京畿金浦甲）的父亲2019年在京畿道华城市南阳新城附近购买了约496平方米的林地。有人怀疑，当时是否由数十人一起购入面积达11729平方米的土地并“瓜分股权”。金柱荣表示：“这是我年逾九旬的父亲为残疾的二哥购买的。将和父亲商议尽快处理。” 据调查，在此之前，杨香子、杨伊元荣、金京万、尹才钾等议员也有家人在首都地区拥有土地。卷入房地产投机疑惑的执政党议员增至6人。 而且，共同民主党对伦理监察团发表调查结果的时间也保持沉默。共同民主党一名相关人士表示：“伦理监查团目前正在对截至10日主动申报的结果进行分析，到公布为止可能还需要一段时间。在这种情况下，议员们接连不断爆出房地产疑惑，因此担心会给韩国土地住宅公社事件引发的民心沸腾火上浇油。”

한국어