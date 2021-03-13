史蒂芬•霍金的原动力是爱啊！. March. 13, 2021 07:17. by 金甲植 dunanworld@donga.com. 宇宙物理学家史蒂芬•霍金于2018年去世，享年76岁。他是继爱因斯坦之后最接近宇宙秘密的人物，也是克服肌肉萎缩的肌萎缩侧索硬化症(卢伽雷病)取得伟大成就的巨人。 作者是理论物理学家，在德国马克斯普朗克学会工作。他在2003年与霍金结缘后，经过15年的交流，合著出版了《时间简史》、《伟大的设计》等。 书中包含了很多人们记忆中的巨人生活中鲜为人知的内容。除了脸部肌肉，全身麻木的霍金每分钟能说6个单词。安装在眼镜上的传感器可以感知并传递他脸颊的细微动作。 作者通过需要不断忍耐的沟通获得的经验和洞察力、采访霍金的15名熟人，整理了生活和友谊的记录。比较容易地传达霍金在宇宙物理学领域取得的成就，解开人们对巨人的私生活的好奇心。 当被问到“对于博士来说，物理学就是人生”时，霍金皱起了鼻子。这是不同意的信号。稍后，通过传感器进行打字处理的霍金给出的答案是“爱就是人生”。 霍金对诺贝尔物理学奖获得者、为物理学大众化做出贡献的理查德•费曼(1918~1988年)所作出的人物短评非常有趣。“在加州理工学院(美国加利福尼亚理工大学)附近的简陋小酒店/享受消瘦鼓演奏/拥有多姿多彩性格的人物。” 作者坦言，多亏了与霍金之间的友情，自己成为了更好的人，给人留下了深刻的印象。“不了解史蒂芬的人也许认为，活着对他来说就像攀登珠穆朗玛峰一样。自从认识史蒂芬之后，我就明白了史蒂芬本人就是珠穆朗玛峰的事实。”

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