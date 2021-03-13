惨吞八柏忌，安秉勋选手在17号洞遭遇噩梦. March. 13, 2021 07:17. by 姜泓求 windup@donga.com. 对于安秉勋(30岁•CJ大韩通运)来说，这是噩梦般的一天。 被誉为美国职业高尔夫(PGA)巡回赛“第五大满贯赛事”的球员锦标赛第一天，仅在“魔鬼17号洞(3杆)”安秉勋就四次将球击入水中，最终用了11杆才艰难地结束该洞。 12日，安秉勋在美国佛罗里达州蓬特韦德拉海滩TPC锯齿草球场(72杆)举行的第1轮17号洞就惨吞八柏忌(高于标准杆8杆)，以中间合计超过标准杆11杆的成绩并列排在第150位。记分卡成绩比安秉勋更糟糕的只有亨利克•斯滕森(高于标准杆13杆)一人。 安秉勋在16号洞(5杆)抓下小鸟球，取得高于标准杆1杆的成绩，表现还不错，但在17号洞却引发了大惨案。当天设置为143码的该球洞是水环绕果岭的“岛果岭”。虽然全长不长，但如果树林里刮起强风，就很难选择球杆，是出了名的非常难缠的球洞。不仅是比赛期间，包括普通来场客轮在内，每年约有12万个球落入湖中，为了捡球，每年都要动员4次潜水。 安秉勋的开球没有打到果岭就落水了。此后，他也开始陷入沼泽。在被罚1杆后，他转到了落球区。第3、第5杆打到果岭后弹起来“入水”。虽然第7杆似乎已稳稳地落在果岭上，但往回滚之后再次落水。他直到第9杆才把球送上果岭，但推杆又滑过洞口。用了两次推杆才结束本洞，他的记分卡上印上了“11”。这是该比赛17号洞历史上第二糟糕的记分卡成绩。最糟糕的纪录是2005年鲍勃•特威(美国)在第3轮比赛中4次将球击入水中后，在3次推杆后打出的12杆。 1轮比赛结束后，安秉勋在自己的推特上写道：“每个人都会遭遇特别糟糕的一天，我们必须学会克服这些东西的方法。但在17号洞开球非常可怕。”在播放自己的17号洞视频的高尔夫频道的“请标记一下17号洞可能打出11杆的朋友”的帖子下，他用自己的名字做了标签。 当天，在美侨胞罗相昱在17号洞也3次将球击入水中，并打出了高于标准杆5杆的成绩，这一天共有35个球落入水中。这是继2007年第1轮(50个)之后历史第二多的。罗相昱以腰痛等理由退出了本次比赛。 当然，对某些人来说，这也会成为令人着迷的耀眼的球洞。在2019年的该比赛上，包括莱恩•摩尔(美国)在内，共有9名高尔夫选手尝到了一杆进洞的喜悦。在1997年第4轮比赛上打出一杆进洞的弗雷德•卡波斯(美国)在2年后的1999年第1轮比赛中，发球落入水中后，被罚1杆，在发球区一杆将球灌入洞内，创下了又称“障碍区标准杆”的纪录。 2008年该大赛的冠军得主塞尔吉奥加西亚(41岁•西班牙)本轮射下2个老鹰球，以低于标准杆7杆共65杆的成绩单独排在首位。加西亚在17号洞打出了平标准杆的成绩。

한국어