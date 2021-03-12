柳贤振对秋信守的韩国行表示“遗憾”. March. 12, 2021 07:34. by 黃奎引 kini@donga.com. “蓝色怪物”柳贤振(34岁•多伦多蓝鸟•照片)就“Choo Choo Train”秋信守(39岁•SSG)的韩国行表示，“首先感到很遗憾。” 柳贤振11日在春训主场美国佛罗里达州达尼丁TD球公园体育场完成队内分组对抗赛日程后表示，“如果能再在这里呆几年就好了。”他说：“(信守哥)在这里打了20年的棒球，(去韩国)似乎也很难适应”，“再怎么是前辈，也有需要尽快适应韩国棒球的部分。” 随着2005年在西雅图水手队首次踏上美国职棒大联盟赛场的秋信守来到韩国舞台后，柳贤振(2013年进军美国职棒大联盟)成为了美国职棒大联盟征战时间最久的现役韩国选手。两位选手在美国职业棒球大联盟共进行了3次对决。对决成绩为2个有效击球、无安打、1个三振、1个四坏球上垒。 柳贤振在谈到仁川东山初•高中后辈崔志万(30岁•坦帕湾魔鬼鱼队)时表示：“如果志万也去韩国的话，应该会走信守哥的道路”，“但是首先应该考虑这里的事情。(进军韩国)是之后要考虑的部分。”此前，崔志万表示想像秋信守一样在韩国度过选手生涯的最后时光，并说：“信守哥的道路似乎就是我的道路。” 另外，柳贤振当天以主力队员为对象，在2局内投出30个球，被对方击出一个本垒打，失掉了1分。练习比赛结束后，他在候补投手区又投出了15个球。柳贤振表示，“在训练营中，我的目标是把投球数提高到100个”，“去年受新冠病毒肺炎疫情影响，身体无法正常恢复，控球不是很完美。今年按照计划进行得很顺利。”

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