被拉上联合国批判台的文在寅政府朝鲜人权法. March. 12, 2021 07:34. . 联合国朝鲜人权特别报告官托马斯·奥海亚·金塔纳10日在联合国人权理事会发表朝鲜人权报告时表示：“数十年来，朝鲜居民一直遭受国家机构的严重人权侵害。韩国应该履行2016年在国会通过的《朝鲜人权法》。”他还批评了《禁止对朝传单法》，称“应该降低（韩朝）通信自由的限制”“在和朝鲜谈判时，人权问题也应该一并处理”。在韩国国内，与朝鲜相关的《人权法》被撇至一旁，反人权法被强制执行，这一局面在联合国成为公论化。 该报告是国际社会的当头棒喝：进入文在寅政府以后，朝鲜人权政策正在急剧后退。《朝鲜人权法》在发起11年之后艰难地在国会通过，但现政府上台以后的5年里已经成为一纸空文。在该法律中明示的朝鲜人权基金会，即使在野党最近推荐理事，敦促其成立，也没有任何进展。这只能认为是政府和执政党搁置不理的结果。这与去年韩国政府和执政党不顾国内外人权团体的反对强行处理《禁止对朝传单法》形成鲜明对比。因此，我们只能认为，因为《朝鲜人权法》会让平壤感到不舒服，所以对实行犹豫不决。 韩国政府没有参加2019年和2020年联合国朝鲜人权决议案的共同提议。但政府狡辩称，“一直努力从根本上改善朝鲜居民的人权状况”。如果政府要用行动而不是口头来表达对提高朝鲜人权的努力，就必须参与计划于23日通过的2021年联合国朝鲜人权决议案的共同提议。 如果韩国政府在朝鲜人权问题上坚持低姿态，可能会与美国拜登政府产生分歧。强调民主、人权等“价值同盟”的拜登政府立刻重返联合国人权理事会，强调“美国回来了”。人权等普遍价值不能成为妥协的对象。但是，韩国政府的态度是，只要是为了对朝对话，就不会考虑朝鲜人权问题。如此以往，将有可能落入被朝鲜无视、被美国怀疑的窘境。

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