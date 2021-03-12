阿斯利康疫苗最快将于下周接种65岁以上人群. March. 12, 2021 07:35. by 柳根炯记者、金素敏记者 noel@donga.com,somin@donga.com. 最早从下周开始，疗养医院和设施内的65岁以上患者和从业人员也将接种阿斯利康的新冠疫苗。为预防接种后出现异常反应，韩国政府开始讨论实施“疫苗休假”。 新冠预防接种应对推进团11日表示，将允许给高龄层接种阿斯利康疫苗。韩国国务总理丁世均当天在中央灾难安全对策本部会议上表示：“英国公布了充分证明阿斯利康疫苗对老龄层功效的资料。”据此，疗养医院和设施内的65岁以上老人将于3月开始接种。对象约为37.6万人。由于已经确保了剂量，只要通过同意程序，就可以在下周开始进行。普通高龄人群（约850万人）的接种将从4月开始。 阿斯利康疫苗除了2月份引进的剂量（78.5万人份）以外，3月底还将追加引进34.5万人份（COVAX平台），从5月最后一周开始到6月为止，将追加引进350万人份的疫苗。防疫当局将阿斯利康疫苗的第一和第二次接种的间隔从8周至12周调整为10周至12周。这是考虑到世界卫生组织研究结果和供需状况而采取的措施。世界卫生组织认为，接种间隔越长，效果越好。防疫当局考虑到接种疫苗后出现肌肉痛、发烧等异常症状，正在研究将接种后把给予一两天休假制度化的方案。 与此同时，以“自律和责任”为基础、把禁止聚集最小化的“保持社交距离改革案”预计将在下半年（7月至12月）适用。中央事故处理本部社会战略班长孙永来表示：“我们认为，到上半年为止，将精力集中在目前的保持距离体系上，顺畅地扩大疫苗接种，是非常重要的。”

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