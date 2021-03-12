英女王向哈里王子夫妇伸出“和解之手”. March. 12, 2021 07:35. by 赵维拉记者 jyr0101@donga.com. 为收拾因揭露英国王室内种族歧视等幕后故事的哈里王子(37岁)和梅根王妃(40岁)夫妇的美国哥伦比亚广播公司(CBS)采访而落入王室的“炸弹”，伊丽莎白二世女王(照片)率先向孙子哈里王子夫妇伸手示好。 据英国《每日邮报》10日报道，领导王室的女王将在几天内就这一事态与居住在美国加利福尼亚的哈里王子夫妇通电话，以解决矛盾。女王计划在与哈里王子夫妇的通话中私下转达“和解之言(olive branch)”。 女王向白金汉宫的职员们下达了紧急缄口令，要求他们不要公开谈论此事。白金汉宫9日在代替伊丽莎白二世女王发表的声明中表示：“整个家族在得知过去几年里哈里和梅根经历了非常困难的时间后感到伤心”，“虽然部分回忆可能会有些不同，但大家都很严肃地看待此事件，并会将其当作家族私事来处理。” 据悉，女王因哈里王子夫妇的采访而受到了很大的冲击。9日，英国王室专家凯蒂•尼科尔表示：“女王担心，由于令人震惊的揭露，王室的名声可能会受到潜在的损害。” 据悉，哈里王子的父亲查尔斯王子和哥哥威廉王子听到采访内容后也感到很不舒服。特别是，王室有关人士向《名利场》透露，顾虑哈里王子的儿子亚齐的肤色而被指名的查尔斯王子，虽然对此事件已有所了解，但从未看过CBS的采访，今后也不打算去看。据悉，他在得知哈里王子夫妇的采访决定后表示“无可奉告”。

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