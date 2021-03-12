“外卖的民族”金峰镇议长向职员和骑士支付1000亿韩元私人财产. March. 12, 2021 07:35. by 申東秦 shine@donga.com. “外卖的民族”运营公司优雅兄弟的议长金峰镇(照片)将出资1000亿韩元个人财产，向职员、骑士等4300多人支付股份和奖金。 11日，金议长对职员和骑士等人说：“感谢一直以来付出的辛勤汗水，我想把我的个人礼物转达给大家。我想把自己拥有的德国Delivery Hero(DH)的股份送给你们。” 股票支付对象是截至上月入社的优雅兄弟、优雅青年、海外法人(越南、日本)全体1700多名成员。股票不分级别和成绩，按工作时间分级发放。预计每人平均可获得5000万韩元。但实际股票将在3年后的2024年发行。因为金议长的股份根据与DH公司的合同，在3年内不能处理。对于2024年以前辞职的情况，也将全部支付股份。 400多名骑士将于下月获得相当于200万~500万韩元的股份。因为DH方面体谅骑手们，说可以与合同无关，直接支付股份。对象是维持1年以上合同，每天配送20件以上，每年配送200天以上的骑士。 而对于不具备获得股票的情况，对6个月内每月配送400件以上的1390名骑士，将向每人支付100万韩元的奖金。B超市仓库职员和合同制职员等830多人也将每人获得100万~150万韩元的奖金。 此前，金议长在上个月加入了“Giving Pledge”，约定将财产的一半捐赠给社会。据悉，金议长将在本月内与家人一起前往新加坡，进行外卖的民族亚洲据点“优雅DH亚洲”的设立工作。

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