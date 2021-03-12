驻韩美军司令：“年内大幅加强韩美导弹拦截网”. March. 12, 2021 07:37. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 韩美联合司令部司令兼驻韩美军司令罗伯特·艾布拉姆斯（照片）表示，今年内对朝导弹拦截网将得到全面加强。 美国国务卿安东尼·布林肯和国防部长劳埃德·奥斯汀将同时访韩（17日），并在5年来首次举行韩美外交、国防部长（2+2）会谈（18日）。分析认为，会谈之前的这一表态是在强调，在全力应对朝鲜核和导弹问题的同时，同盟合作在拜登政府对朝、对华政策上的重要性。 艾布拉姆斯当地时间10日出席美国众议院军事委员会主办的视频听证会，就应对朝鲜加强导弹力量的问题回答说：“在导弹防御局正在开发的三种特定能力中，有一种能力已经在韩国得到构建。如果今年内（在韩国）具备其他两种能力，我们的弹道导弹防御能力将大幅增强。” 他还表示：“韩美两国军队的联合导弹防御能力非常坚固。美国议会对几年前（驻韩美军提出的）联合紧急行动要求（JEON）的支持也非常坚定。”驻韩美军方面表示：“艾布拉姆斯司令所说的不是部署新的拦截武器，而是指更新目前正在进行的‘萨德’系统。” 驻韩美军针对“朝鲜版伊斯坎德尔”导弹等打击韩国的新型武器和“北极星”系列潜射弹道导弹等朝鲜导弹技术的高端化，对庆尚北道星州“萨德”和主要基地的“爱国者（PAC-3 MSE）”拦截系统进行了3个阶段的性能改良。艾布拉姆斯提及的“联合紧急行动要求”可能也是指这项工作。 第一阶段的内容是，将“萨德”的发射台和炮台（交战指挥所、雷达等）分开部署后，进行远程发射，第二阶段是利用“萨德”雷达远程发射“爱国者”导弹。通过这种方式，可以扩大“萨德”和“爱国者”的拦截范围，并缩短应对时间。第三阶段是将拦截高度和射程不同的“萨德”和“爱国者”系统相互联动，运用为“单一炮台”。通过综合运用上、下层防御网，可以看到解除死角地带和缩短拦截时间等将拦截效率最大化的效果。 韩国军方一名相关人士表示：“朝鲜可能会在各种高度混合发射很难拦截的对南打击新型武器、‘北极星’系列的准中程、‘火星-12’型等中程导弹，因此，为了应对这种情况，将把拦截网变得更加迅速、紧密。”导弹防御局去年公开的2021财年预算案显示，升级“萨德”的第一阶段工作已于2019年底结束，第二、第三阶段工作将于2021年上半年结束。另一名相关人士表示：“艾布拉姆斯司令明确表示今年内将完成‘萨德升级’。” 也有人提出了中国反对的可能性。即，一直主张“萨德”是针对本国的武器并对韩国施加压力的中国可能会在韩美“2+2会谈”即将举行之际，将驻韩美军负责人“萨德升级”的发言视为挑衅。 艾布拉姆斯还表示：“2017年以来，韩半岛紧张局势有所缓和，但这并不意味着韩美可以放松警戒态势。朝鲜持续开发核和尖端导弹，也没有看到暗示朝鲜政权采取无核化措施的任何迹象。”有人指出，在朝鲜核和导弹高度化的情况下，这实际上是对仍在推进提前移交战时作战指挥权的韩国的当头棒喝。

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