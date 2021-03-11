韩美就防卫费分摊额达成一致，今年上涨13.9%，达1.1833万亿韩元. March. 11, 2021 07:26. by 崔智善 aurinko@donga.com. 韩美两国就为期6年的《防卫费分摊特别协定》达成了协议，从今年起到2025年的5年里，韩国为驻韩美军驻扎而每年负担的防卫费分摊额上调率，将与韩国政府的国防预算增加率挂钩。韩美签署“多年协定”，决定分摊额上涨率不是根据物价上涨率，而是根据韩国国防预算增加率而定，尚属首次。考虑到韩国政府国防中期计划（2021年∼2025年)中年均国防开支增加率为6.1%，到2025年为止每年国防开支的上升幅度平均达7.6%，韩国政府的分摊额可能会比现有协定大幅增加。 根据韩国外交部10日公开的第11次《防卫费分摊特别协定》内容，韩美两国决定2021∼2025年的防卫费分摊额上涨率与上一年度的国防预算增加率相一致，但今年作为例外将上调13.9%。今年的负担额为1.1833万亿韩元。这是将去年国防预算上涨率（7.4%）和驻韩美军韩国劳动者劳务费增加额（6.5%）加在一起的数值。明年的上涨率将适用今年国防费增加率5.4%，由韩国负担1.2471万亿韩元。 在美国特朗普政府时期，去年两国因存在意见分歧，协议处于空白状态，防卫费用冻结在2019年的水平，负担1.0389万亿韩元。外交部高层官员表示：“由此，协定的有效期是2020年∼2025年‘1+5年’方式的6年。”

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