首尔城市竞争力排名第17位，近5年来大幅下滑. March. 11, 2021 07:27. by 徐東一 dong@donga.com. 分析结果显示，首尔市城市竞争力排名近5年来大幅下滑。有分析认为，其主要原因是在产业基础设施、确保人才和民间投资等“有利于企业经营的环境”的项目的评估上，跌幅较大。 全国经济人联合会10日表示，对国际管理咨询公司科尔尼管理咨询公司发布的《2020全球城市报告书》和日本森纪念财团发表的《世界城市综合竞争力排名》进行分析的结果显示，首尔的竞争力正在下降。两份报告分别是在今年2月和去年12月发表的。 在评价全球城市竞争力的科尔尼全球城市指数（GCI）中，首尔市综合排名第17位，比2015年（第11位）下降了6个名次，在前30个城市中跌幅最大。排名前五的城市依次为纽约、伦敦、巴黎、东京和北京。 在评价各城市未来增长潜力的科尔尼全球城市展望（GCO）排名中，首尔的跌幅在30个大城市中最大。首尔在2015年排名第12位，但去年下滑至第42位。GCO的排序由经济（基础设施、人均国民生产总值等）、革新（民间投资、人均专利）、治理（创业环境等）、个人健康（收入差距、环境水平等）综合评价后得出。全国经济人联合会国际合作室室长金奉万表示：“这与通过扩大海外直接投资，5年内排名上升41位的阿联酋的阿布扎比形成鲜明对比。” 在日本森纪念财团城市战略研究所评估的世界城市竞争力排名（GPCI）中，首尔市在居住和经济领域的评价分数大幅下滑，综合排名比2015年（第6位）下滑两个名次，排在第8位。虽然城市环境、文化等评价项目中的排名有所上升，但是经济增长率和工资水平、企业亲和性环境、市场魅力等经济领域的排名从第8位（2015年）大幅下滑到了第20位。在评价租金、物价、就业环境的居住项目上，也比2015年（第24位）下滑15名，成为第39位。此外，在全球经营者、高级人才（研究人员）评价城市竞争力的项目上，首尔市在2015年也分别排在第9位和第10位，但2020年分别降至第28位和第29位。

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