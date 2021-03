日本学界•市民团体发表声明批评拉姆塞耶教授的论文. March. 11, 2021 07:27. by 东京=朴亨俊记者 / 金范锡 常驻记者 bsism@donga.com. 日本学界和市民社会10日首次拿出了批评把日本军慰安妇规定为“合同的卖淫女”,并在国际社会引起巨大争议的美国哈佛大学教授马克•拉姆塞耶的论文的声明。从日本学者通过个人意见批评问题论文开始,历史相关团体也开始发出声音。 运营慰安妇问题学术网站的日本市民团体“为公正而战(Fight for Justice)”当天联合历史学研究会、历史科学协会、历史教育者协会,发表了批评拉姆塞耶教授的论文的紧急声明。拥有2200多名会员的历史学研究会是日本最大的历史学团体。这些团体以“批判以新的形式伪装出现的日本军慰安妇否定论的日本研究人员•活动家”的名义发表声明说,“从把慰安妇等同于公娼的拉姆塞耶的论文,在未通过专家审查的情况下出现在学术刊物上这一点上看,不能不令人震惊。”他们还指出,“先行研究被忽视,而且随意使用日语文献,没有提出准确的根据。” 他们逐条提出了拉姆塞耶教授论文的问题。对于“慰安妇制度是公娼制度的一环”的拉姆塞耶教授的主张,他们表示,“日本军慰安妇制度虽然和公娼制度有关系,但并不是相同的”,“与公娼设施不同,慰安所是日军直接指示、命令设立并管理的。”慰安妇是日军直接徵募或根据日军的指示、命令强制招募的。 声明针对拉姆塞耶教授主张的慰安妇签订合同并做事这一论点,他们批评表示,“公娼制度下合同实际是贩卖人口,没有停业自由这一点,很多的先行研究和史料已经展示出”,“拉姆塞耶随意使用文献,在未提出依据的情况下讨论卖淫女是自由合同的主体。”另外他们还指出,问题论文强调慰安妇制度是性奴隶制度,从根本上缺乏女性人权观点。 同志社大学教授板垣龙太在记者会上表示:“拉姆塞耶的论文把慰安妇问题视为韩国的问题,内含嫌韩心里机制”,“虽然有点晚,但理应在日本处理这个问题。”。 “Fight For Justice”等日本市民•学术团体计划于14日举行分析并批评拉姆塞耶教授论文问题的网络研讨会等追加活动。

한국어