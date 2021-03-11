谷歌霸道在全球遭遇铁锤，只有韩国默认不理？. March. 11, 2021 07:27. . 在对谷歌的管制动向扩散到全世界的情况下，美国亚利桑那州众议院最近通过了禁止谷歌等大型平台强迫要求特定结算方式的法律。就是说，将阻止谷歌利用垄断地位，让手机应用程序开发者使用谷歌的结算系统，然后收取30%手续费的惯例。包括佐治亚、伊利诺斯、明尼苏达在内，其他一些州也在研究类似的立法。 此前，欧洲正在推进防止谷歌免费利用新闻的法律。此前，谷歌通过新闻报道获得了巨大的访问量，但却不支付使用费，因此一直受到了阻止形成健全舆论的批评。澳大利亚上个月在世界上首次通过了强制平台企业支付新闻使用费的法律，欧盟和英国、加拿大也在制定类似的法律。谷歌在各国以法律强制执行之前，与包括法国、德国、英国在内的7个国家的500多家媒体签订了著作权合约。 韩国也对谷歌的霸道怨声载道。国内App（应用程序）市场占有率超过60%的谷歌，推出了今年10月把原先只适用于游戏App的谷歌结算方式义务化扩大到所有内容的方针。如果继续这样发展下去，App开发者必然会沦为谷歌的“雇农”，使用费也必然会上涨。国会上提交了阻止这种行为的《防止谷歌霸道法》，但在担心同美国发生贸易摩擦的声音下束手无策。美国也推进了类似的立法，因此韩国国会没有理由犹豫不决。 谷歌唯独在韩国不支付新闻使用费的情况令人为之气结。根据报纸法，像Naver或Daum这样在设有总公司的地区注册为网络新闻服务事业者的平台，可以收取新闻使用费。谷歌2019年向首尔市申请注册事业单位，但以总公司在美国为由表示拒绝。在没有国境也能流通新闻的世界上，总部设在哪里又有什么关系？假新闻的危害越严重，制定优质新闻能获得正常价值的制度就越重要。韩国媒体应该立刻修改落后于世界变化的《报纸法》，以免成为谷歌的“冤大头”。

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