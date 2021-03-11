春天的到来. March. 11, 2021 07:27. . 蓝眼睛的孩子坐在柳条编制的大木椅上。手里攥着的马克杯里插着一根长出新芽的树枝。孩子身上裹着白色被面，头发乱蓬蓬的。也许是刚从床上起来吧。从题目来看，孩子正从病中康复。 画这幅画的海伦·谢夫贝克是19世纪代表芬兰的女画家。她在贫穷的环境中长大，但凭借出众的才能，11岁时获得奖学金，进入芬兰美术学院正式学习美术。这幅画是她26岁时画的，当时她正在英国西南部的康沃尔地区过冬。康沃尔以美丽的海滨和温暖的阳光而出名，自古以来就是深受画家喜爱的旅游胜地。 这幅画是在她在漫长的冬天过去、春天来临之时画的。画中的模特是附近学校的小学生。因为短发和深色的衣服，看上去像个男孩，其实是个女孩。虽然是学校老师难以承受的充满活力的孩子，但画家还是按照图画的意图，将生病的孩子表现得淋漓尽致。透过窗户进来的明亮阳光和树枝上的新芽是春天的象征，暗示着孩子会重新变得健康。 事实上，这幅画投射了画家痛苦的经历。谢夫贝克4岁时在台阶上摔倒，受了重伤，但由于贫困，没有及时接受治疗，因此一直用不方便的腿生活，这对她来说是一生的情结。而且，她画这幅画的时候，正从离婚的伤痛中恢复。正因为如此，这幅画中包含了想要从身体和心灵的伤痛中恢复过来的画家的意志。 希望结束严酷的冬天、迎接春天的，哪是画家独自一人的心愿？传达春天到来和希望的这幅画在完成当年的巴黎沙龙展上展出，受到了好评，在芬兰展出后，收藏在国立雅典美术馆。对于默默忍受贫穷、残疾、爱情伤痛的画家来说，这应该是春天给她的最好礼物。

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