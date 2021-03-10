朝鲜南浦煤炭港时隔6个月发现大型船舶. March. 10, 2021 07:33. by 權五赫 hyuk@donga.com. 经确认，出入朝鲜平安南道南浦市煤炭港的船舶活动最近重新启动。据“美国之音”9日报道，对上个月8日拍摄的卫星照片进行分析的结果，在南浦煤炭港发现了一艘长约150米的大型船舶。这是自去年8月受新冠疫情的影响，船舶运航被中断之后，首次确认大型船舶的动向。 “美国之音”报道，至少有8艘船在从上个月8日至本月7日的一个月时间里出入港口。据说，这些船只在船舱里装满了疑似煤炭的黑色物体，而且在港口地面很容易看到煤炭运输留下的痕迹。最近，南浦附近的大安郡煤炭港也恢复了船舶活动。 去年南浦港等地的船舶运航被中断之后，专家们提出了集中暴雨和台风导致矿山遭受浸水损害、挖掘活动被中断的可能性。此次恢复船只运航表明，朝鲜结束水灾修复工作，重新开始走私煤炭。虽然根据联合国安理会的对朝制裁，朝鲜被禁止出口煤炭，但是朝鲜一直在走私。

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