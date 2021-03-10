海外股票投资创历史最高纪录，现在是防范利率、油价暴涨的时候了. March. 10, 2021 07:33. . 韩国银行昨天表示，韩国人对海外股票的投资在1月份一个月里增加95.5亿美元，单月增幅创下历史新高。海外股票投资连续17个月增加，但增加金额的一半以上都是个人投资。随着美国利率和国际油价上涨，海外股市的变动性不断增大，韩国银行警告个人对海外股票进行过度投资。 没有理由否定个人对海外股票的投资。在低利率时代，寻找更高收益率是自然而然的潮流。去年，随着美国股价暴涨，韩国机构和个人通过海外投资获得了约62万亿韩元的评价差价。但今年，利率、油价、汇率等围绕全球股市的变数犹如地雷阵一般增加。也就是说，信息和资金不足的个人盲目投资太危险。 当地时间8日，随着10年期美国国债利率升至1.59%，以技术股为中心，股价暴跌。当天，在伦敦国际期货交易所，布兰特油的价格时隔1年10个月首次突破了每桶70美元。韩元兑美元的汇率也一再暴跌，超过了1140韩元。随着美国开始扶持经济，对物价持续上涨的通货膨胀的忧虑正在扩大。再加上物价指标——油价的上涨，证券市场的环境可谓是如履薄冰。 在这种情况下，个人投资仍然畅通无阻。去年，家庭负债增加到1726万亿韩元，创下历史最高纪录，而个人对海外股票的投资与前一年相比增加了9倍。我们应该看到，借债投资的人不在少数。今年投资特斯拉、游戏驿站等短期暴涨暴跌的股票也是令人担忧的问题。因为特斯拉创始人埃伦·马斯克的一句话，荒唐的公司股价竟然上涨数十倍，足以显示美国股市环境的投机性，对此也应该提高警惕。 对海外股票投资构成威胁的是物价长期上涨的通货膨胀。在这种情况下，上调利率将不可避免，很容易导致股价暴跌。问题是，连同美国政界和金融当局出现意见分歧，经济前景并不明朗。个人投资者要铭记海外股票投资的危险性比任何时候都要大的这一点，并要克制为气氛所裹挟的投资。

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